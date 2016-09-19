版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 19:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创两周最大日涨幅，受库存趋紧支撑

路透吉隆坡9月19日 - 马来西亚棕榈油期货周一创出逾两周最大单日涨幅，受其它豆油期货价格走强和库存将保持紧俏的预期支撑。

马币(林吉特) 走软亦支撑棕榈油期货价格。马币兑美元上周四触及近四个月最低位，之后缩减跌幅，周一涨0.1%至4.1330。

马来西亚12月棕榈油期货 收涨1.9%至每吨2,642马币，创9月5日以来最大当日涨幅。

上周五棕榈油期货周线收低1.7%，创10周最大周线跌幅。

成交量有59,992口，高于去年均量44,600口。

“豆油系列都在上涨，大连豆油期货也在走高，”吉隆坡的一位期货交易商说，他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货和中国大连商交所的豆油期货。

“市场看到（9月）结转库存没有增加。近期供应仍然紧俏。出口情况还可以，不过市场预计出口将比8月低。”

CBOT-12月豆油期货合约 涨1.6%，大连商交所1月豆油期货合约 亦涨1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐