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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 21:41 BJT

美国热股：Avnet称将把IT业务售给TECH DATA，后者盘初劲扬18%

路透9月19日 - 美国电气部件经销商Avnet Inc表示，将把旗下IT业务以大约26亿美元售给TECH DATA 。

TECH DATA周五收报69.34美元，周一盘初劲扬18.07%，报81.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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