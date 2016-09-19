国际油市：亚洲汽油裂解价差接近四个月高位，受供应紧俏影响

路透新加坡9月19日 - 亚洲汽油裂解价差接近四个月高位每桶9.47美元，因美国油品输送管线系统的问题持续的同时，新加坡库存持于低位，以及炼厂准备展开设备检修。

“东方国家进入设备检修季，飓风担忧，美国的问题，都是主要原因，”新加坡的一位交易商说。

美国最大的油品输送管线系统运营商Colonial Pipeline Co上周末表示，将推迟至下周全面重启将燃料输送至东海岸的主要汽油管线，因阿拉巴马发生6,000桶油泄露的事故。

9月14日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存位于约1,200万桶，为2015年11月以来最低位。

交易商称，亚洲石脑油裂解价差也在逐渐走高，接近三个月高位50.53美元，此前交易商将一些过剩的石脑油运至欧洲用于汽油调和组分用途。

中东炼厂即将展开设备检修，也有可能抑制供应。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已将Yanbu炼厂和Ras Tanura炼厂的检修分别安排在11月和12月进行。

新加坡现货市场达成两笔石脑油交易和一笔汽油交易。(完)

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