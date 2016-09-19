国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因中国料增加供应

路透新加坡9月19日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌，保持在每桶11美元下方，行业消息人士称更多来自中国的现货供给预计会给供应面构成压力。

分析师和交易员表示，中国国有炼厂正准备在接下来的几个月增加柴油出口，因这恰好是需求高峰季。这一因素预计会令柴油的利润率接近季节性低点。

他们还表示，这种趋势可能会持续，一直贯穿到年底。

印度的Essar Oil也加入到供给大军，交易员表示该公司在出售第二艘10月的柴油船货。

市场出现一些来自于坦桑尼亚的现货需求，该国求购11月船货。一位行业消息人士称，缅甸的进口商也在求购不到50万桶11月-1月的柴油船货。

另一位消息人士表示，越南的Petrolimex还在洽购一艘柴油现货。

在中东，四位消息人士称沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划在接近年底时关闭两座炼厂，进行例行维护。因这恰逢冬季需求高峰，这可能会提振柴油的利润率。

消息人士称，由沙特和中石化合资的炼油公司Yanbu Aramco Sinopec Refining(Yasref)，预计在11月关闭旗下日产能40万桶的炼厂进行维护。

其中一位消息人士称，维护将持续10-15天。

另据消息，沙特阿美计划在12月对旗下Ras Tanura炼厂进行设备维护，为期20-25天，届时或仅涉及一座日产能32.5万桶的原油蒸馏装置。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。

BP以每桶较新加坡10月6-12日平均报价贴水0.20美元的价格，向永顺油品(Winson Oil)出售15万桶船期为10月7-11日的含硫500ppm柴油。(完)

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