国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差转为升水，受买兴重现提振

路透新加坡9月19日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周一转为升水，受买兴重现和原油价格上涨所提振，但交易商的交易意愿不强，因市场走势震荡。

业内消息人士称，贡渥(Gunvor)在普氏窗口期间从摩科瑞买入四艘380-cst燃料油船货，总计8万吨，价格区间介于较新加坡报价贴水0.3美元，至较新加坡报价升水0.8美元。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF升至较新加坡报价升水每吨0.33美元，高于上个交易日的较新加坡报价贴水0.16美元。

尽管买兴重现，但多数交易商都持观望态度，因为他们还在继续评估市场走向。

“今天交易商信心比较低迷，”新加坡的一位交易商说。“成交价格高了一点点，但船货交易商表现犹豫。”

新加坡现货市场有四笔交易达成。(完)

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