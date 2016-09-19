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货币新闻 | 2016年 9月 19日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：9月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 09/15/2016    09/08/2016    09/08/2016    09/17/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       562,215       743,979       720,436       611,804
    燕麦 　        800             0             0             0
    大麦           998           599             0           514
    玉米     1,285,034     1,344,928     1,343,886       735,535
    高粱       156,702        64,993        64,275       228,672
    大豆    　 755,120       948,570       948,570       502,846
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     8,565,552      6,835,220
    燕麦         4,199            200
    大麦        21,763         20,455
    玉米     2,919,972      1,940,643
    高粱       222,869        406,887
    大豆     1,907,114        899,294
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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