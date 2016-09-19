金属期市：期铜回落，上周录得两个月来最大周涨幅

* 期铜回落，上周周线上涨超过3% * 投机者降低铜空头头寸 * 期镍涨4%，为两个月来最大单日涨幅 路透伦敦9月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一下跌，回吐部份 上周录得的巨大升幅，因对供应过剩的忧虑盖过良好的中国经济数据带来 的支撑。 期铜上周周线上涨超过3%，为两个月来最大单周升幅，此前中国经济 数据直指中国楼市基调更稳健，制造业活动复苏。 尽管中国公布更多正面的经济数据，期铜周一未能延续这一涨势。LM E期铜 收低0.2%，报每吨4,776美元，周五触及逾三周高位4,794.5 0美元。 “期铜之前录得很大升幅，所以出现修正是难以避免的，”SP Angel 分析师Sergey Raevskiy说，“期铜今明两年的主题是供应增长加快，从 目前的情况来看，仍是如此。” 在中秋假期后，中国公布了一系列令人振奋的经济数据。 中国央行 周日公布的季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数为51.2%，较 上季提高2.2个百分点，为连续两个季度环比上行。 另外，8 月70个大中城市新建住宅销售价格同比升9.2%。 周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至9月13日该周， 对冲基金和基金经理持有的COMEX铜净空头头寸下降。 美元下跌，扶助支持一些基本金属周一的表现。 期锡 收涨1.3%，报每吨19,350美元。期锌 升1.6%，报 2,251美元。 期镍 收涨4.3%，报10,150美元，上周周线下跌6.2%。 菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)表示，菲国可能 以违反环保规定为由，进一步关停至少10座矿场；此举将胁及该国半数镍 矿的营运。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。 期铅 收涨0.8%，报1,953美元。期铝 收高0.7%，报1,5 83美元。(完)