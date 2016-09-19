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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 01:52 BJT

标题新闻：麦格理预计明年黄金均价为1,381美元，银价为20美元，铂金为1,094美元，钯金为644美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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