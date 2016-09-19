纽约期市：原糖期货触及四年峰值，咖啡和可可跳涨

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)软商品市场周一上涨，因各市场买盘涌现，且美元下跌。原糖触及四年峰值，延续上日大幅上涨的势头，因全球供应收紧。
3月原糖期货 收涨0.28美分，或1.3%，报每磅22.75美分，盘中升至22.95美分，为2012年8月以来至次月合约最高水准。
该合约周五上升最多8%，交易所数据显示，当日未来仓合约急升近22,000口，至907,581口。
交易员称，目前投机者持有的净多头头寸可能高于6月创下的纪录高位。
交易员表示，尽管10月/3月合约贴水反映出短期供应充足，但过去两日3月/5月合约升水上升，因市场广泛预计2015-16和2016-17年度全球供应短缺。
商品交易顾问公司NickJen Capital的联席主管Nick Gentile表示，市场周五上涨后交易所发出追缴保证金通知，迫使许多商业交易商出脱其空头仓位，进一步支撑价格。
12月白糖期货 收涨4美元，或0.7%，报每吨587.40美元。
咖啡期货也走高。12月阿拉比卡咖啡期货 收升4.4美分，或3%，报每磅1.528美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收涨23美元，或1.2%，报每吨1,960美元。
12月伦敦可可期货 收升52英镑，或2.3%，报每吨2,298英镑。 12月纽约可可期货 收涨69美元，或2.5%，报每吨2,872美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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