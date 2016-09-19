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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 03:13 BJT

纽约期市：原糖期货触及四年峰值，咖啡和可可跳涨

路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)软商品市场周一上涨，因各市场买盘涌现，且美元下跌。原糖触及四年峰值，延续上日大幅上涨的势头，因全球供应收紧。

3月原糖期货 收涨0.28美分，或1.3%，报每磅22.75美分，盘中升至22.95美分，为2012年8月以来至次月合约最高水准。

该合约周五上升最多8%，交易所数据显示，当日未来仓合约急升近22,000口，至907,581口。

交易员称，目前投机者持有的净多头头寸可能高于6月创下的纪录高位。

交易员表示，尽管10月/3月合约贴水反映出短期供应充足，但过去两日3月/5月合约升水上升，因市场广泛预计2015-16和2016-17年度全球供应短缺。

商品交易顾问公司NickJen Capital的联席主管Nick Gentile表示，市场周五上涨后交易所发出追缴保证金通知，迫使许多商业交易商出脱其空头仓位，进一步支撑价格。

12月白糖期货 收涨4美元，或0.7%，报每吨587.40美元。

咖啡期货也走高。12月阿拉比卡咖啡期货 收升4.4美分，或3%，报每磅1.528美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收涨23美元，或1.2%，报每吨1,960美元。

12月伦敦可可期货 收升52英镑，或2.3%，报每吨2,298英镑。 12月纽约可可期货 收涨69美元，或2.5%，报每吨2,872美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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