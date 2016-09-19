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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米微幅收涨，盘中交投震荡

路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一微幅收涨，盘中交投震荡，交易商表示，因技术性买入和回补空头，抵销美国开始收割玉米对市场带来的压力。

玉米带西北部地区预计本周将迎来降雨，将限制收割进度，但其他地区天气较乾。

指标CBOT-12月玉米合约 收涨1/4美分，报3.37-1/4美元，此前在50日移动均线切入位3.38美元的上方遇到阻力。

在美国农业部周度作物生长报告出炉前，接受路透调查的分析师预计，美国玉米收割率为11%，高于上周的5%。分析师预计，玉米生长优良率持平在上周的74%。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米128.5034万吨，和100-130万吨的市场预估区间一致。

农业部表示，民间出口商销售19.1万吨美国玉米往墨西哥，在2016/17年交付。

大连商品交易所发布通知，增设黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区为玉米交割区域。

今日CBOT玉米期货成交量预计为 181,274口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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