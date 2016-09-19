芝加哥期市：CBOT玉米微幅收涨，盘中交投震荡

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一微幅收涨，盘中交投震荡，交易商表示，因技术性买入和回补空头，抵销美国开始收割玉米对市场带来的压力。
玉米带西北部地区预计本周将迎来降雨，将限制收割进度，但其他地区天气较乾。
指标CBOT-12月玉米合约 收涨1/4美分，报3.37-1/4美元，此前在50日移动均线切入位3.38美元的上方遇到阻力。
在美国农业部周度作物生长报告出炉前，接受路透调查的分析师预计，美国玉米收割率为11%，高于上周的5%。分析师预计，玉米生长优良率持平在上周的74%。
美国农业部报告，上周出口检验美国玉米128.5034万吨，和100-130万吨的市场预估区间一致。
农业部表示，民间出口商销售19.1万吨美国玉米往墨西哥，在2016/17年交付。
大连商品交易所发布通知，增设黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区为玉米交割区域。
今日CBOT玉米期货成交量预计为 181,274口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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