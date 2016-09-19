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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，由豆油领涨

路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，连续第三日上涨，交易商表示，受助于技术性买盘和豆油期货坚挺。

美国原油 上涨和美元指数 下跌，对大豆提供进一步支撑。

CBOT-11月大豆合约 收涨6-1/2美分，报每蒲式耳9.72-1/2美元，突破切入位在9.70美元附近的200日移动均线的技术阻力位。

CBOT-12月豆油 上涨超过2%，受助于马来西亚棕榈油期货坚挺。马来西亚棕榈油期货周一创出逾两周最大单日涨幅，受对库存紧俏的预期和马币(林吉特) 走软支撑。

CBOT豆粕收低，受累于豆油/豆粕套利交易。

大豆市场摆脱了偏空的美国农业部周度出口检验数据的影响。农业部称，上周出口检验美国大豆75.5120万吨，低于100-130万吨的市场预估区间。

　　12月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨311.1美元。12月豆油合约 上涨0.85美分，报33.08美分。

今日CBOT大豆预估成交量为120,517口，豆粕为69,524口，豆油为104,992口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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