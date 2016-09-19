芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，由豆油领涨

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，连续第三日上涨，交易商表示，受助于技术性买盘和豆油期货坚挺。
美国原油 上涨和美元指数 下跌，对大豆提供进一步支撑。
CBOT-11月大豆合约 收涨6-1/2美分，报每蒲式耳9.72-1/2美元，突破切入位在9.70美元附近的200日移动均线的技术阻力位。
CBOT-12月豆油 上涨超过2%，受助于马来西亚棕榈油期货坚挺。马来西亚棕榈油期货周一创出逾两周最大单日涨幅，受对库存紧俏的预期和马币(林吉特) 走软支撑。
CBOT豆粕收低，受累于豆油/豆粕套利交易。
大豆市场摆脱了偏空的美国农业部周度出口检验数据的影响。农业部称，上周出口检验美国大豆75.5120万吨，低于100-130万吨的市场预估区间。
12月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨311.1美元。12月豆油合约 上涨0.85美分，报33.08美分。
今日CBOT大豆预估成交量为120,517口，豆粕为69,524口，豆油为104,992口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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