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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦涨跌互见，技术性买盘带动12月小麦合约上涨

路透芝加哥9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘涨跌互现，但幅度不大，近月12月小麦合约收高，交易员称，受技术性买盘和大豆及玉米坚挺的外溢效应支撑。

CBOT-12月小麦 收高3/4美分，报每蒲式耳4.04美元。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米56.2215万吨，符合45-65万吨的市场预估区间。

埃及国家谷物购买机构取消在周日宣布的国际小麦招标，因投标寥寥无几。

分析师表示，俄罗斯小麦出口价格连续第四周下跌，此前埃及禁止有麦角真菌的小麦进口后，两国在这一问题上僵持不下。

今日CBOT小麦期货成交量为56,933口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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