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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 05:53 BJT

加拿大股市：上涨，由金融股和资源股领升

路透多伦多9月19日 - 加拿大主要股指周一上涨，由金融股和跟随商品价格上升的资源股领涨，投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周稍后维持利率不变。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高45.54点，或0.32%，报14,496.23点，此前触及9月12日以来的盘中最高位14,557.48点。10大类股全数收升。

能源股升0.2%，因美国原油收高0.27美元，报43.30美元，此前委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家接近达成一项稳定油市的协议，且利比亚的冲突致使主要港口恢复原油出口的努力失败。

金融股升0.3%。材料股上涨0.6%。工业股微幅上升0.1%。(完) 　　

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