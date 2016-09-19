金砖国家：9月19日股汇市收盘纵览

路透9月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.38%，报897.68点。
中国股市：沪综指反弹收升，成交量创一个半月新低市场观望氛围仍浓
中国汇市：人民币微收跌，离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂
香港股市：恒指收高，内地资金南下支撑恒生国企指数跳涨
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巴西股市：收高，因油价上涨且市场押注美联储本周的政策声明基调谨慎。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.47%，报57,350.375点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2769/83，上日收报3.2673/80。
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南非股市：微升，因大宗商品价格上涨利好资源板块。指标Top-40指数 收盘上涨0.14%，报45,496.21点；大盘综合指数 收盘上涨0.28%，报51,975.89点。
南非汇市：兰特上涨逾1%，因风险货币反弹
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印度股市：连续第四日收高，投资者等待美联储和日本央行本周政策会议以寻找全球货币政策线索。BSE指数 收盘上涨0.12%，报28,634.5点；NSE指数 收盘上涨0.33%，报8,808.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.9575/66.9675，上日收报66.9775/66.9875。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.87%，报969.75点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.1%，报502.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.72%，报64.65；卢布兑欧元 升值0.5%，报72.278。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)