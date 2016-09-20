路透基点：洛阳钼业筹措9亿美元七年期贷款，用于巴西收购项目--TRLPC

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，洛阳栾川 钼业集团股份有限公司(洛阳钼业)与四家银行签订9亿美元七年期贷款， 用于15亿美元收购英美资源集团 巴西的铌和磷业务。 中国银行为唯一的牵头行和簿记行，获得270-300个基点的综合收益 。 贷款分为A部分5.4亿美元，B部分1亿美元和C部分2.6亿美元。 A部分由中国银行全额承贷。中国民生银行和中国工商银行共同等额 承贷B部分。C部分由中国进出口银行全额承贷。 一名消息人士称，A部分以中国银行开具的备用信用证作为担保，B、 C两部分由洛阳钼业提供担保。 根据9月14日报给交易所的文件，洛阳钼业间全资持股的CMOC Luxemb ourg SARL以及CMOC Brasil Servicos Administrativos E Participacoe s Ltda为借款人。签署仪式在9月14日完成。 洛阳钼业是中国最大的钼生产企业之一。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。