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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:18 BJT

路透基点：洛阳钼业筹措9亿美元七年期贷款，用于巴西收购项目--TRLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，洛阳栾川
钼业集团股份有限公司(洛阳钼业)与四家银行签订9亿美元七年期贷款，
用于15亿美元收购英美资源集团 巴西的铌和磷业务。
    
    中国银行为唯一的牵头行和簿记行，获得270-300个基点的综合收益
。
    
    贷款分为A部分5.4亿美元，B部分1亿美元和C部分2.6亿美元。
    
    A部分由中国银行全额承贷。中国民生银行和中国工商银行共同等额
承贷B部分。C部分由中国进出口银行全额承贷。
    
    一名消息人士称，A部分以中国银行开具的备用信用证作为担保，B、
C两部分由洛阳钼业提供担保。
    
    根据9月14日报给交易所的文件，洛阳钼业间全资持股的CMOC Luxemb
ourg SARL以及CMOC Brasil Servicos Administrativos E Participacoe
s Ltda为借款人。签署仪式在9月14日完成。
    
    洛阳钼业是中国最大的钼生产企业之一。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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