欧洲经济指标预测--9月20日-9月27日****

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月20日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.2% (较上年同期) -1.6% -2.0% 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 赤字103 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 101 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 负5 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负8.2 负8.5 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.4 48.3 服务业PMI 52.0 52.3 综合PMI 51.4 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.1 53.6 服务业PMI 52.1 51.7 综合PMI 53.4 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 9月26日当周 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 106.2 现况指数 -- 112.8 预期指数 -- 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 9月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 9月27日(二) 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -- -2.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.2% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.7% 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 -- +4.8% 针对家庭放款 -- +1.8% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正9 9月27-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- +1.7% (较上年同期) -- -1.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 戴素萍)
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
0018GMT * 美元/日圆暂时守在114上方，下方有可观的日本进口商买盘 * 目前为止处于114.10-80区间 * 上周基金与其他海外投机客大量卖出，部分是削减多头仓位 * 日本投资者认为下行只是回调，有可观的低接买盘 * 关注选择权，在114.00处的5.75亿美元选择权到期前有一些相关买 盘 * 今天有36.25亿美元普通选择权到期，将限制上档 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导