美国与加拿大经济指标预测--9月20日-9月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月20日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 117.0 114.4 建筑许可(较前月) -- -0.8% 房屋开工年率(万户) 119.0 121.1 房屋开工(较前月) -- +2.1% 9月21日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 572.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,500.5 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.2% +0.7% 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 9月22日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 26.2 26.0 四周均值(万人) -- 26.075 续请失业金人数(万人) 9月10日当周 214.3 214.3 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 545 539 成屋销售(较前月) +1.1% -3.2% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 持平 +0.4% 9月23日(五) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.9 52.0 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.8% 9月26日当周 9月26日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 60.1 65.4 新屋销售(较前月) -- +12.4% 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 9月 -- 负6.2 9月27日(二) 1130 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- -- 建筑许可(较前月) -- -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月 持平 -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.8% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 51.5 服务业PMI -- 51.0 1400 美国消费者信心指数 9月 99.8 101.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 9月 -- 负11 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)