更正-《中国重要政经日程》--9月20日-9月28日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
(内文最后一条9月28日为“周三”，非“周日”)
=============================今日重要政经日程==========================
9月20日（周二）
--上午10时 商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-8月以及8月当月商务运行情况。
=============================近期重要政经日程==========================
9月21日（周三）
--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9月24日（周六）
--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。
--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。
9月27日（周二）
--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。
9月28日（周三）
--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。