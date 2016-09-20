《全球主要国家债券发行预告》--9月20日-9月27日

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/20 日本 标售三个月期贴现国库券 9/20 英国 标售2047年7月22日到期传统债券 9/20 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 9/21 德国 标售五年期联邦债券 9/21 葡萄牙 标售国库券 9/23 日本 加强流动性标售 9/26 法国 标售国库券(BTF) 9/26 美国 发售两年期公债 9/27 日本 标售40年期公债 9/27 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 9/27 美国 发售五年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 杜明霞)
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。