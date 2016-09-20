《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月20日

路透9月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7572 港元 ) 美国股市周一收盘基本持稳，道琼工业指数 小跌3.63点，或0.02%，至18,120.17点，盘中在平盘 上下拉锯，大型银行股上涨，扶助抵消了苹果 下跌造成的拖累。投资者静待美国联邦储备理事会(FE D/美联储)本周稍后举行政策会议。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 118.840 -0.88 18114 9.219 -0.77 中国铝业 8.970 -0.55 1790 2.783 -0.95 中国移动 61.030 0.00 106922 94.684 -0.70 中国人寿 13.700 3.32 226427 21.255 -1.14 中石油 64.220 -0.40 70354 4.982 -0.17 中石化 69.110 0.20 35647 5.361 0.58 汇丰控股 37.740 1.53 2221156 58.551 -0.17 中电信 49.760 0.12 4550 3.860 -0.52 中国联通 11.820 -0.08 165999 9.169 -0.45 兖州煤业 6.090 -1.46 3094 4.724 -0.96 华能国际 25.270 1.49 10759 4.901 -0.80 南方航空 29.410 -1.04 4046 4.563 -0.16 东方航空 24.510 -2.08 1803 3.803 -0.72 中芯国际 5.500 -1.96 27203 0.853 -1.92 （完） (整理 梁慧仪)