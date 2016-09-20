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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月20日

路透9月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7572
港元 )
    
    美国股市周一收盘基本持稳，道琼工业指数 小跌3.63点，或0.02%，至18,120.17点，盘中在平盘
上下拉锯，大型银行股上涨，扶助抵消了苹果 下跌造成的拖累。投资者静待美国联邦储备理事会(FE
D/美联储)本周稍后举行政策会议。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              118.840     -0.88       18114       9.219       -0.77
 中国铝业                            8.970       -0.55       1790        2.783       -0.95
 中国移动                            61.030      0.00        106922      94.684      -0.70
 中国人寿                            13.700      3.32        226427      21.255      -1.14
 中石油                              64.220      -0.40       70354       4.982       -0.17
 中石化                              69.110      0.20        35647       5.361       0.58
 汇丰控股                            37.740      1.53        2221156     58.551      -0.17
 中电信                              49.760      0.12        4550        3.860       -0.52
 中国联通                            11.820      -0.08       165999      9.169       -0.45
 兖州煤业                            6.090       -1.46       3094        4.724       -0.96
 华能国际                            25.270      1.49        10759       4.901       -0.80
 南方航空                            29.410      -1.04       4046        4.563       -0.16
 东方航空                            24.510      -2.08       1803        3.803       -0.72
 中芯国际                            5.500       -1.96       27203       0.853       -1.92
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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