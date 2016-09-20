中国个股：永泰能源子公司拟竞拍四川信托三成股权，挂牌价37.5亿元

路透上海9月20日 - 中国煤炭和电力企业--永泰能源股份有限公司 周一晚公告称，其全资子公司华兴电力股份公司拟参与竞拍四川信托有限公司30.2534%股权，该笔股权挂牌价格为37.5亿元人民币。

永泰能源称，若本次竞拍成功，将落实公司在信托和证券等金融领域的投资布局，并通过产业与金融的结合，提升公司盈利水平和综合竞争力，深化公司转型。

公告显示，四川信托的股东中海信托股份有限公司近日在北京产权交易所挂牌出让上述股权，最终成交价格以实际竞拍价格为准。根据竞拍条款，本次竞拍为公开竞拍，保证金为5亿元，竞拍成功后股权转让款需一次性支付。

四川信托注册资本35亿元，四川宏达（集团）有限公司及旗下宏达股份 分别持有四川信托32.0388%和22.1605%股权。去年四川信托净利为15.93亿元，管理信托资产规模逾3,000亿元，并控股一家综合类券商--宏信证券。