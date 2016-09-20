中国个股：永泰能源子公司拟竞拍四川信托三成股权，挂牌价37.5亿元

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
路透上海9月20日 - 中国煤炭和电力企业--永泰能源股份有限公司 周一晚公告称，其全资子公司华兴电力股份公司拟参与竞拍四川信托有限公司30.2534%股权，该笔股权挂牌价格为37.5亿元人民币。
永泰能源称，若本次竞拍成功，将落实公司在信托和证券等金融领域的投资布局，并通过产业与金融的结合，提升公司盈利水平和综合竞争力，深化公司转型。
公告显示，四川信托的股东中海信托股份有限公司近日在北京产权交易所挂牌出让上述股权，最终成交价格以实际竞拍价格为准。根据竞拍条款，本次竞拍为公开竞拍，保证金为5亿元，竞拍成功后股权转让款需一次性支付。
四川信托注册资本35亿元，四川宏达（集团）有限公司及旗下宏达股份 分别持有四川信托32.0388%和22.1605%股权。去年四川信托净利为15.93亿元，管理信托资产规模逾3,000亿元，并控股一家综合类券商--宏信证券。
永泰能源周一收报4.02元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。