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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:52 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月20日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      9/20    沪　　常熟银行  780128　　22,227.2797   4.28      9.89    中信建投  9/22
      9/20    深    优德精密  300549       1,667     15.03     22.99    长江证券  9/22
      9/21    沪　　城地股份  732887　　   2,460     12.13     22.97    华创证券  9/23
      9/21    深    川环科技  300547       1,495     22.07     22.99    湘财证券  9/23
      9/22    沪　　鼎信通讯　732421　　　 4,340      --         --     中金公司　9/26
      9/22    深　　崇达技术　002815　     5,000      --         --     中信证券　9/26
      9/23    沪　　杭州银行　730926      26,175      --         --     中金公司　9/27
      9/23    深　　路畅科技　002813       3,000　　  --         --     招商证券　9/27
      9/23    沪    来伊份    732777       6,000      --         --     中信建投  9/27
      9/26    沪    恒康家居  732313       6,000      --         --     广发证券  9/28
      9/26    深    博创科技  300548       2,067      --         --     中信证券  9/28
      9/27    沪    顾家家居  732816       8,250      --         --     中信建投  9/29
     *9/28    沪    汇顶科技  732160       4,500      --         --     中金公司  9/30
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    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　  5,528　　　 --         --      中德证券　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     9/20   深    新晨科技  2,255       8.21      22.98    安信证券 
     9/20   深　　农尚环境 　2,327.6836  9.06      18.12    红塔证券 
     --     沪　　无锡银行 18,481.1482  4.47       9.91    中信建投  
     --     沪　　泰晶科技  1,668      16.14      22.99    长城证券　
     --     深　　联得装备 　1,783      13.50      22.98    东方花旗　
     --     深    雄帝科技  1,334      20.43      22.99    中信证券  
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 林高丽)

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