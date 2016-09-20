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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报9月20日

**头版头条**

--人民币拆息一度抽升至30厘水平，创自今年1月12日、人行出手打击沽空以来最高水平。银行界人士认为，今次并非战火再起--人行跟投机沽空者再次一决高下，只是人民币＂入篮＂前维稳的特别防御行动。

**其他**

--按揭证券公司公布，上半年综合除税后溢利为2.96亿港元，同比下跌12.4%，股东资金年计回报率倒退至6.6%。公司解释，盈利下跌主要受贷款组合缩减及按揭保费收入下降，但其他收入上升抵销部分下跌。

--横洲发展计划争议不断，升级至特首选举前哨战。作为下届特首热门人选，特首梁振英和财政司司长曾俊华，昨日为横洲发展责任，隔空互相指向对方。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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