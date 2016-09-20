《香港报摘》--经济日报9月20日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
**头版头条**
--人民币拆息一度抽升至30厘水平，创自今年1月12日、人行出手打击沽空以来最高水平。银行界人士认为，今次并非战火再起--人行跟投机沽空者再次一决高下，只是人民币＂入篮＂前维稳的特别防御行动。
**其他**
--按揭证券公司公布，上半年综合除税后溢利为2.96亿港元，同比下跌12.4%，股东资金年计回报率倒退至6.6%。公司解释，盈利下跌主要受贷款组合缩减及按揭保费收入下降，但其他收入上升抵销部分下跌。
--横洲发展计划争议不断，升级至特首选举前哨战。作为下届特首热门人选，特首梁振英和财政司司长曾俊华，昨日为横洲发展责任，隔空互相指向对方。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。