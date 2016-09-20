路透基点：台湾环球晶圆正通过俱乐部贷款筹资5.5亿美元--TRLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾环球 晶圆股份有限公司正通过多档组成的俱乐部贷款筹资5.5亿美元，用于以6 .83亿美元收购总部在美国的SunEdison Semiconductor。 台湾银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和台新银行 提供贷款。 贷款料分为A1部分1.5亿美元一年期贷款，A2部分2亿美元五年期贷款 ，和B部分2亿美元五年期贷款。 A2和B部分可提取台币或美元，其中台币贷款利率为台北金融业拆款 定盘利率(Taibor)加码100-130个基点，税前保底利率为1.7%。 各部分美元贷款利率料在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130-170 个基点。消息人士称，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX )和LIBOR之差超过40个基点，额外部分由借款方承担。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)