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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月20日

*工商时报：

--行政院昨日召开兆丰银行遭美裁罚案督导小组会议，督导小组认为身为公股管理及金融监理的财政部及金管会，不能以兆丰未予通报就可完全免责，要厘清并追究财金二部会首长政治责任，卸任及现任都不排除。

--因应国际经贸情势发展，总统蔡英文昨召开国家安全会议，今日起启动行政院经贸谈判办公室，聚焦新南向政策，锁定越南、菲律宾、印尼、印度全面发展双边关系。蔡英文强调，这些国家将是台湾的新商机，要求各单位全力前进。

*经济日报：

--金管会助攻金融科技（FinTech），近期将邀集P2P网路借贷平台及银行业者开会研商，只要确认银行业有意采转投资方式与P2P业者合作，便取消银行转投资P2P公司的持股上限。

--兆丰银行纽约分行遭重罚事件造成兆丰银高层人事大地震，连带波及兆丰金控关系企业与转投资的台北101大楼董、总人事。兆丰金控 已准备请示财政部，是否需要改派人选。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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