《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月20日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
*工商时报：
--行政院昨日召开兆丰银行遭美裁罚案督导小组会议，督导小组认为身为公股管理及金融监理的财政部及金管会，不能以兆丰未予通报就可完全免责，要厘清并追究财金二部会首长政治责任，卸任及现任都不排除。
--因应国际经贸情势发展，总统蔡英文昨召开国家安全会议，今日起启动行政院经贸谈判办公室，聚焦新南向政策，锁定越南、菲律宾、印尼、印度全面发展双边关系。蔡英文强调，这些国家将是台湾的新商机，要求各单位全力前进。
*经济日报：
--金管会助攻金融科技（FinTech），近期将邀集P2P网路借贷平台及银行业者开会研商，只要确认银行业有意采转投资方式与P2P业者合作，便取消银行转投资P2P公司的持股上限。
--兆丰银行纽约分行遭重罚事件造成兆丰银高层人事大地震，连带波及兆丰金控关系企业与转投资的台北101大楼董、总人事。兆丰金控 已准备请示财政部，是否需要改派人选。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。