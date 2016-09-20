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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:36 BJT

长江期货：中国期指多方主力离场意愿较强

以下内容节选自9月20日的《期货日报》：

周一，三大股指期货品种全线反弹，中止连续阴跌。IF股指期货总持仓量39037手，较前一交易日下降4569手，降至近12周的最低水平。持仓量大幅下降的一部分原因来自当月合约IF1609到期交割，由于本月第三个周五为中秋假期，交割日顺延至本周一。然而，交割因素对持仓量下降的解释并不充分。即使剔除IF1609参与交割的2762手持仓，市场持仓量仍为下降。

　　一般情况下，由于假期跨度较长，不确定性相对较大，期货投资者往往在假期前进行减仓操作，在假期后重返市场。市场持仓量在假期前自然下降，在假期后自然回升。周一，IF持仓量不升反降，反映出投资者更为强烈的离场意愿。笔者认为，对于市场短期走势的判断，可重点关注这部分较为强烈的离场资金的动向。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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