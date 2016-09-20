长江期货：中国期指多方主力离场意愿较强

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下内容节选自9月20日的《期货日报》：
周一，三大股指期货品种全线反弹，中止连续阴跌。IF股指期货总持仓量39037手，较前一交易日下降4569手，降至近12周的最低水平。持仓量大幅下降的一部分原因来自当月合约IF1609到期交割，由于本月第三个周五为中秋假期，交割日顺延至本周一。然而，交割因素对持仓量下降的解释并不充分。即使剔除IF1609参与交割的2762手持仓，市场持仓量仍为下降。
一般情况下，由于假期跨度较长，不确定性相对较大，期货投资者往往在假期前进行减仓操作，在假期后重返市场。市场持仓量在假期前自然下降，在假期后自然回升。周一，IF持仓量不升反降，反映出投资者更为强烈的离场意愿。笔者认为，对于市场短期走势的判断，可重点关注这部分较为强烈的离场资金的动向。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。