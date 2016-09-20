版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月20日

**上海证券报**

--中国钢铁工业协会副会长迟京东透露，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。

--周五(23日)建行 发起的“建鑫2016年第二期不良资产支持证券”将在银行间市场申购，为首单不良个人住房抵押贷款资产支持证券。

--永辉超市 和泰禾集团 公告，拟与其他公司共同出资发起设立福建华通银行。其中永辉超市出资6.6亿元人民币，占比22%为比例最高的发起人，泰禾集团拟出资1.5亿元，占比5%，并列成为第六股东。

--据悉，稀土收储招标工作即将展开，部分企业已经缴纳保证金。目前确定参与此轮收储的稀土集团有厦门钨业、中铝稀土、广东稀土和南方稀土。收储品种中，铕、钇、铒和镥四个品种中标概率大。

**证券时报**

--银行委外资金涌入公募基金，导致规模屡创新高。基金业协会官方数据显示，截至8月底，公募基金资产规模为8.527万亿元，比7月底增加2,480亿元，总规模创历史新高。

--近日，河南银监局发布通知，要求辖内银行业加大有效信贷投放，确保全年新增贷款超过4,500亿元，不随意停贷、抽贷，对微、涉农、扶贫不良贷款率容忍度提高2个百分点。

**第一财经日报**

--知情人士称，宝钢股份 和武钢股份 重组方案日前已获批复。两大集团的上市公司将通过换股方式，由宝钢股份吸收合并武钢股份。

**21世纪经济报 道**

--据悉，偿付能力充足率告急的富德生命人寿正在推动增资事宜，拟在四季度完成增资100亿元。另外，监管层目前只是对富德生命人寿加强监管，远没到实施重组阶段。

--业内资料显示，2016年第二季度，约三分之二保险公司偿付能力充足率较一季度降低，三家保险公司甚至已经出现偿付能力严重不足的状况。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐