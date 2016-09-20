《中国报摘》--其他报纸重要消息9月20日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
**上海证券报**
--中国钢铁工业协会副会长迟京东透露，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。
--周五(23日)建行 发起的“建鑫2016年第二期不良资产支持证券”将在银行间市场申购，为首单不良个人住房抵押贷款资产支持证券。
--永辉超市 和泰禾集团 公告，拟与其他公司共同出资发起设立福建华通银行。其中永辉超市出资6.6亿元人民币，占比22%为比例最高的发起人，泰禾集团拟出资1.5亿元，占比5%，并列成为第六股东。
--据悉，稀土收储招标工作即将展开，部分企业已经缴纳保证金。目前确定参与此轮收储的稀土集团有厦门钨业、中铝稀土、广东稀土和南方稀土。收储品种中，铕、钇、铒和镥四个品种中标概率大。
**证券时报**
--银行委外资金涌入公募基金，导致规模屡创新高。基金业协会官方数据显示，截至8月底，公募基金资产规模为8.527万亿元，比7月底增加2,480亿元，总规模创历史新高。
--近日，河南银监局发布通知，要求辖内银行业加大有效信贷投放，确保全年新增贷款超过4,500亿元，不随意停贷、抽贷，对微、涉农、扶贫不良贷款率容忍度提高2个百分点。
**第一财经日报**
--知情人士称，宝钢股份 和武钢股份 重组方案日前已获批复。两大集团的上市公司将通过换股方式，由宝钢股份吸收合并武钢股份。
**21世纪经济报 道**
--据悉，偿付能力充足率告急的富德生命人寿正在推动增资事宜，拟在四季度完成增资100亿元。另外，监管层目前只是对富德生命人寿加强监管，远没到实施重组阶段。
--业内资料显示，2016年第二季度，约三分之二保险公司偿付能力充足率较一季度降低，三家保险公司甚至已经出现偿付能力严重不足的状况。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。