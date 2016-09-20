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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:48 BJT

期货日报：大连铁矿石回落幅度受限，短期或反弹

以下内容节选自9月20日的《期货日报》：

　　铁矿石期货价格自前期高点回调接近15%，但钢厂普遍盈利意味着铁矿石需求短期不会大幅下降，铁矿石价格短期下行空间有限。

　　尽管后市铁矿石供应有增长压力，但新增项目产能尚未释放出来，且下半年供应增长幅度相对有限，这意味着短期供应对铁矿石价格的压制作用偏弱，需求依旧是左右价格的主要因素。

　　钢厂钢材库存处于低位，铁矿石港口库存已连续7周回落，这或意味着目前供需矛盾尚不突出。铁矿石期货价格已从高点回落接近15%，短期继续下行空间将受限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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