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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:55 BJT

路透基点：当当网签订1.4亿美元过桥贷款用于管理层收购--TRLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电商
当当网与中国银行签订1.4亿美元的两年期过桥贷款，以支持5.56亿美元
的管理层收购。
    
    签约在9月12日进行，同一天这家美国上市公司私有化获得股东同意
。董事长俞渝及执行长李国庆等管理团队成员牵头购股。
    
    管理层收购完成后，该公司料从纽约证券交易所(NYSE)退市。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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