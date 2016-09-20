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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:59 BJT

期货日报：大连豆粕涨升空间较大

以下内容节选自9月20日的《期货日报》：

国内豆粕供给仍相对偏紧，豆粕现货价格维持稳定，部分油厂豆粕报价甚至出现逆市上涨的情况。短期市场利空出尽，供需面逐渐好转，豆粕存在较大上升空间。

　　市场已基本消化美豆创纪录单产这一预期，短期利空出尽。CBOT大豆下方支撑明显，未来美豆单产继续上调的可能性较小，期价下跌空间有限。美豆出口需求强劲，也对美豆期价形成强有力的支撑。国内方面，9月进口大豆到港量减少，国内油厂开机率持续下降，且豆粕现货成交量有所放大，油厂库存继续下降，豆粕现货价格较为坚挺，油厂挺价意愿强烈，或对期价形成支撑。另外，国内生猪养殖业有望恢复，豆粕需求或将扩大。预计未来豆粕上行空间较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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