《香港报摘》--其他报纸重要消息9月20日

**明报**

--周生生 大中华区营运总经理刘克斌表示，今年中秋正值周末，内地旅客数目较平日周末增长5%至8%，营业额则与去年持平。他预期十一黄金周销售额仍会录10%至15%跌幅。

--中国创意 全资附属公司北京无限印象传媒公司旗下易聚创业＂全聚星＂视频直播平台，继较早前找来内地著名男艺人黄晓明及佟大为提供服务之后，进一步引入赵薇及男艺人陈坤旗下的东申童画（北京）文化传播公司，作为＂全聚星＂所属公司易聚创意的股东，分别占股10%及5%。

**苹果日报**

--持有龙头商场尖沙嘴海港城的九龙仓 执行董事凌缘庭指出，海港城的营业额在4至6月起的跌幅已经收窄，7月份的跌幅再进一步收窄，相信已差不多见底，对前景审慎乐观，该商场今年续约租户已大致完成，租金轻微上调。

**星岛日报**

--日本高尔夫球杆生产商本间高尔夫（Honma Golf）本周五起招股，拟发行1.34亿股，招股价介乎8.46至10.98港元，集资最多15亿港元。

**文汇报**

--莎莎国际 旗下莎莎网宣布与网易 旗下的跨境电商平台网易考拉海购，达成战略合作协议，于该平台成立官方旗舰店并于昨天正式上线，成为其首个合作的香港品牌。（完）

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