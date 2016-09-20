《香港报摘》--其他报纸重要消息9月20日

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
**明报**
--周生生 大中华区营运总经理刘克斌表示，今年中秋正值周末，内地旅客数目较平日周末增长5%至8%，营业额则与去年持平。他预期十一黄金周销售额仍会录10%至15%跌幅。
--中国创意 全资附属公司北京无限印象传媒公司旗下易聚创业＂全聚星＂视频直播平台，继较早前找来内地著名男艺人黄晓明及佟大为提供服务之后，进一步引入赵薇及男艺人陈坤旗下的东申童画（北京）文化传播公司，作为＂全聚星＂所属公司易聚创意的股东，分别占股10%及5%。
**苹果日报**
--持有龙头商场尖沙嘴海港城的九龙仓 执行董事凌缘庭指出，海港城的营业额在4至6月起的跌幅已经收窄，7月份的跌幅再进一步收窄，相信已差不多见底，对前景审慎乐观，该商场今年续约租户已大致完成，租金轻微上调。
**星岛日报**
--日本高尔夫球杆生产商本间高尔夫（Honma Golf）本周五起招股，拟发行1.34亿股，招股价介乎8.46至10.98港元，集资最多15亿港元。
**文汇报**
--莎莎国际 旗下莎莎网宣布与网易 旗下的跨境电商平台网易考拉海购，达成战略合作协议，于该平台成立官方旗舰店并于昨天正式上线，成为其首个合作的香港品牌。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。