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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:56 BJT

德盛期货：黄金新一轮涨势将启动

以下内容节选自9月20日的《期货日报》：

目前，黄金走势仍取决于美国9月加息预期以及欧洲和日本的货币政策变化。从较长周期来看，全球主要发达国家实施超低利率的政策仍然是黄金市场最大的上涨驱动力。因此，笔者预计金价在略作调整之后，很快将发起新一轮上涨攻势。

　　笔者认为，目前的经济数据并不足以支持美联储内部在9月加息上达成强烈共识。另外，除了9月会议之外，美联储官员还将在11月1—2日举行会议，但那时加息似乎不太可能，因为一周后就是美国总统选举日。预计美联储将推迟加息时间至12月甚至明年。笔者分析，随着近期加息可能性下降，加之油价已出现企稳迹象，金价应该能寻获底部。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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