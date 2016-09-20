德盛期货：黄金新一轮涨势将启动

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下内容节选自9月20日的《期货日报》：
目前，黄金走势仍取决于美国9月加息预期以及欧洲和日本的货币政策变化。从较长周期来看，全球主要发达国家实施超低利率的政策仍然是黄金市场最大的上涨驱动力。因此，笔者预计金价在略作调整之后，很快将发起新一轮上涨攻势。
笔者认为，目前的经济数据并不足以支持美联储内部在9月加息上达成强烈共识。另外，除了9月会议之外，美联储官员还将在11月1—2日举行会议，但那时加息似乎不太可能，因为一周后就是美国总统选举日。预计美联储将推迟加息时间至12月甚至明年。笔者分析，随着近期加息可能性下降，加之油价已出现企稳迹象，金价应该能寻获底部。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。