版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 09:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月20日至9月27日

路透9月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
  
 公布日期       公布时   公司代码       业绩季度及公司名称
                间                      
 2016/9/20      BMO      LEN.N          Q3 2016 Lennar Corp 
 2016/9/20      BMO      CCL.N          Q3 2016 嘉裕(Carnival Corp)
 2016/9/20      AMC      ADBE.OQ        Q3 2016 Adobe Systems Inc 
 2016/9/20      20:15    FDX.N          Q1 2017 联邦快递(FedEx)
 2016/9/21      BMO      GIS.N          Q1 2017 General Mills Inc 
 2016/9/21      BMO      KMX.N          Q2 2017 Carmax Inc 
 2016/9/21      AMC      BBBY.OQ        Q2 2016 Bed Bath & Beyond Inc. 
 2016/9/21      AMC      RHT.N          Q2 2017 红帽(Red Hat) 
 2016/9/22      BMO      AZO.N          Q4 2016 Autozone Inc 
 2016/9/26      AMC      CTAS.OQ        Q1 2017 Cintas Corp
 2016/9/27      AMC      NKE.N          Q1 2017 耐克公司(Nike)
                                        
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐