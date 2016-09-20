《美国上市公司业绩公布日程表》--9月20日至9月27日

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
路透9月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊 说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2016/9/20 BMO LEN.N Q3 2016 Lennar Corp 2016/9/20 BMO CCL.N Q3 2016 嘉裕(Carnival Corp) 2016/9/20 AMC ADBE.OQ Q3 2016 Adobe Systems Inc 2016/9/20 20:15 FDX.N Q1 2017 联邦快递(FedEx) 2016/9/21 BMO GIS.N Q1 2017 General Mills Inc 2016/9/21 BMO KMX.N Q2 2017 Carmax Inc 2016/9/21 AMC BBBY.OQ Q2 2016 Bed Bath & Beyond Inc. 2016/9/21 AMC RHT.N Q2 2017 红帽(Red Hat) 2016/9/22 BMO AZO.N Q4 2016 Autozone Inc 2016/9/26 AMC CTAS.OQ Q1 2017 Cintas Corp 2016/9/27 AMC NKE.N Q1 2017 耐克公司(Nike) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 徐文焰)
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
0018GMT * 美元/日圆暂时守在114上方，下方有可观的日本进口商买盘 * 目前为止处于114.10-80区间 * 上周基金与其他海外投机客大量卖出，部分是削减多头仓位 * 日本投资者认为下行只是回调，有可观的低接买盘 * 关注选择权，在114.00处的5.75亿美元选择权到期前有一些相关买 盘 * 今天有36.25亿美元普通选择权到期，将限制上档 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导