港报财经评论：PPP发力稳经济，中资股蓄势升--经济日报9月20日

PPP发力稳经济，中资股蓄势升/ 林瑞芬

本周可谓＂超级议息周＂，美国联储局和日本央行将相继公布利率决议并召开新闻发布会。此外，新西兰、印尼、挪威、南非等国央行也将宣布利率决定。

在＂超级议息周＂下，股民两手准备。港股将主要跟着联储局及日本央行议息结果而定未来走向，目前市场普遍预期联储局在本周三结束的议息会议上不会宣布加息，但预计会释出今年内余下时间加息的强烈讯号。

美国本月纵不加息，就总统大选临近，选情的不明朗，也可能会延续美股波动。配合技术分析，前周起美股的波动性已扩大，道指仍低企50天綫之下、呈弱势，目前关键支持为18000点，宜确认稳守。后市只有道指重上50天綫企回18500之上才言解除波幅扩大、考验200天綫（现近17574）的压力。标普500指数目前关键支持在2120点，一旦失守，将反覆考验中期支持200天綫（现近2058）。

预见美股尚有波动风险，但另一边厢，从内地上周公布的一系列经济数据启示，经济回稳，且预期在财政发力、PPP（公私营合作）项目推动之下，第四季经济稳定也是大概事。这对中资股来讲，是正面支持。在长假期之后，上证昨收报3026点，升幅0.8%。国指升幅亦高于恒指，重磅中资金融股--中行（03988）、农行（01288）、工行（01398）、平保（02318）及国寿（02628）等昨日涨幅介乎1.4%至4.4%不等，跑赢大市，或有启示，上周中资股表现逊色，只是因为长假期前的买卖审慎所致。观乎上周以来外资意见，对中资股在凝聚正能量，未尽反映上周以来不断强化的经济趋稳讯号，值得看好。

据高盛发表亚太区股市策略报告指出，当市场持续预期联储局加息步伐缓慢下，相信环球投资组合将持续流向亚太地区，有利亚太地区股市表现，并上调对MSCI亚太区（撇除日本）指数未来12个月预测目标，由原来430调升至470点，此相当预测市盈率14倍，潜在升幅3%。此外，高盛认为政策取向持续放松，企业盈利可望继续改善，以及＂深港通＂可于今年第四季推出，故上调对中国市场投资评级至＂增持＂。此外，野村亦唱好中资股，继8月中调升中国股市评级至＂中性＂，上周再调升至＂增持＂，看好主要因为预计中国资金持续透过＂沪港通＂南下、宏观经济数据改善、企业、SOE违约以及不良贷款相关忧虑正在退却，对中国盈利前景看法近期亦有改善。

迎接＂深港通＂开通，相关有独特性及盈利增长确认度高的中小型股份，相信仍是市场于9月、10月的主流投资主题股份，可逢低收集。本月14日发改委推介第三批2.14万亿元人民币PPP（公私营合作）项目，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等7大领域，总投资额2.14万亿元人民币。在财政给力、推动PPP积极下，可续看好中国联塑（02128）。

内地水利工程增加料刺激对塑胶管道的需求，看联塑走势，自8月突破大双底确认重拾升浪，量度升幅最少上望6.7元。花旗、摩根大通等外资大行给予联塑目标价介乎7.4至7.5元，技术上量度升幅目标已算保守，可逢低收集，以5元止蚀，昨收报5.58元。

最后，技术上分析大市，恒指目前阻力区大关在24200至25000，支持区在22700至23000，目前在阻力与支持区上落争持为主，等候方向启示，昨收报23550点。国指方面，短期宜稳守密集支持防綫9500点，向上阻力10000关仍然明确，如不能突破则维持上落状。（完）

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