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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 09:14 BJT

国际油市：油价下跌，因委内瑞拉称油市供应需减少10%

美国原油期货 下跌0.25美元至每桶43.05美元。

委内瑞拉石油部长暨国家石油公司PDVSA总裁德尔皮诺在接受PDVSA内部电视台采访时表示，“全球产量为每日9,400万桶，我们需要减少900万桶/日，即可维持消费水平。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/戴素萍 审校 张明钧/郑茵)

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