港报财经评论：变数渐消利收集，第四季看好无妨--信报9月20日

变数渐消利收集，第四季看好无妨/ 陆文

面对好几年全球央行量宽令政治经济得保一段平稳期，一下子已使大部分传统经济理论受到挑战，在资金流主导下，无论股债表现往往与实体经济呈现扭曲，甚至脱鈎，营造了不少令人畏惧的投资行为，加上新旧经济模式处交替期，均大大提升投资/投机活动要承受的风险。

面对全球讯息透明度及流动速度大幅提升，电脑程式的操盘更趋活跃，市场的持份者出现变化，着着令一般散户的＂死亡率＂不断增加。市况反覆波动大，配合资金流飘忽，构建目前买卖股票要承受的风险与回报不成正比的事实，笔者只能分析市况中短线趋向与可预期的机率作买卖建议，再严控入市资金多寡以迎合某时段的值博率高低，目前市况或许中线偏好，但短期变数较多，有利维持逢低吸纳强势股，迎接可看好第四季有不俗升幅。

从技术走势分析，后市展望不太坏。从年内恒指国指均出现黄金交叉利好讯号，黄金比率亦确认大市从低位反弹超过0.5倍（23433点）及挑战0.618倍（24500点）的阻力区，早前大市屡现超买超卖的强势讯号，亦在上周受加息鹰派言论下催化一次健康调整，一度考验20天移动平均线及笔者建议的22800/23200点收集区。

目前港股正处一次资金市，从内地与海外资金均具备流入的条件下，恒指短期在23200/24000点炒上落机会颇大，但＂换马＂活动亦较频密，亦因此上周建议在收集期内，利用每次较大调整吸纳强势股，无论是科技板块的腾讯（00700），或是濠赌股的金沙中国（01928）与银娱（00027），一众高息股及内险内银股，甚至受惠加息及回购的滙控（00005），均是整个9月份收集期内候机吸纳的对象。值得一提的是，不少重磅及强势股在股价回调至20天线附近已纷纷呈现不俗支持反弹，可视作为入货及止蚀的参考水平。

美国、日本与纽西兰本周议息及会后声明表态， 均是短期全球金融市场的关注焦点，从联储局要员对9月份加息与否意见颇分歧却各有依据，为维持联储局去年底释放的加息周期讯息权威性，亦确保日后有较大干预市场的工具，今年内加息一次最符合市场期待。从近期有较多资金从美债流走，反映部分资金已为9月加息＂买保险＂，而近期累积升幅过大，也引发获利回吐沽盘增。不过，中长期孳息维持低企，特别是一旦9月＂提早＂加息，代表今年以至明年上半年再加息机会颇低，对投资市场有消除息口疑虑的作用，亦是早前笔者和议本月加息＂一了百了＂，更可作为部署收集的理想时机。

至于日本央行正面对步入深层次的负利率或洒金钱的选择，放水及提高财务投资刺激经济效果有待考验，有趣的是，两种行动均有利于中港股市及金融市场，这可在近月不断有资金流入中港与新兴市场，特别是港股在内地落实＂深港通＂与为内险南下投资开绿灯，而MSCI亦正为A股纳入MSCI指数的最后倒数，预期本周美日央行一旦有加息或放水行动下，对港股可能构成震荡，却是不错的收集日子。

在此重提，过去10年，9月份非升市月份，亦非股灾月份，反之，10月一方面是步入第四季上升期，却亦是一个传统较具杀伤力的股灾月份，表面看似互相矛盾，但以目前面对的不明朗变数，由美国总统大选一旦出现特朗普当选呼声提高，将为华尔街以至全球政经局势带来不确定性大增下，构成一次大幅调整的成数不低，在目前美国股债均处畏高期下，一只黑天鹅容易诞生并具杀伤力呢！当然，若是无事无干，第四季应是不错的投资好季度。

内险板块近期偏强，以反映中保监对险资透过＂沪港通＂直接投资港股，并加强对万能险的监管，前者在其子公司获批QDII配额下有利资金＂走出去＂，寻找具相对稳定盈利表现及息口回报较佳的港股作投资，正好弥补部分外资对中港股市缺乏信心下的消极态度，也有助减低恶性竞争下出现不少违规产品。

以内地庞大的险资市场，相关政策中线有利险企较健康发展，对港股一方面有细水长流的效果，亦成为险资走出海外的重要踏脚石。

从近月不少主要蓝筹国企股在＂港股通＂充分发挥其作用下跑赢大市，一改过往内地热钱狂炒三四线细价股的狂潮，对两地股市发展长远有利，而内险股亦可视作逢低收集对象，国寿（02628）、平保（02318）、中国太平（00966）、财险（02328）与新华保险（01336）均有留意价值。事实上，随着人民币中线依然有适度贬值压力，近期配合10月纳入SDR下相对平稳，较利险资南下部署投资港股呢！

至于中港两地楼市炽热未退，本地因素正随着银行同业资金充裕下缺乏出路，一方面按揭息率偏低，而租金收益相对稳定下，令近期无论贵重商厦与住宅物业均有资金追捧，亦可视为长期量宽下的后遗症。犹记得笔者早前提出本地楼市未来去向与梁振英能否连任，持续执行较长远稳供应的土地政策，因此，未来半年何者成为下届特首，对楼市及本港地产股有一定心理与实质影响。

至于内房股，在去年底中央加力去库存及放宽信贷下，令房企财务状况及套现融资能力俱改善，目前有地方省市推出限购措施，为最新楼市升幅扩大减压，但过往曾多番打击、冷却楼市依然不果，以目前楼市维持其稳定经济增长的重要角色下，这股楼市炒风看似不会冷却，维持温和上升是中央所期待，因此，内房股依然有候机吸纳价值。（完）

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