中国国企：中钢集团债转股方案获批，转股规模近300亿元--财新网

路透北京9月20日 - 财新网周二报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。这意味着新一轮债转股正式启动。

报导称，转股部分或为六年期可转债，前三年锁定，从第四年开始逐年按3：3：4的比例转股。留债部分，中钢需付息，不过利率较低，在3%左右。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。

“有的银行留债部分高达65%，转股35%；有的银行留债比例10%，转股90%。”文章称。目前中钢重组方案尚未正式公开。

具体比例跟各家银行贷款条件有关。如果银行手中的资产，其评估值、企业资金流或者抵押物能够全额覆盖本息，可以全额留债；如果几乎都是信用担保的资产，就是全额债转股。

报导并称，中钢债转股的“股”，可能是可转债，实质上还是债券。即债权金融机构认购企业发行的可转债，未来可将其转换为债券发行公司的股票，对于发债企业而言通常具有较低的票面利率。

多位债权行人士指出，转股部分是长达六年期的可转债，共270亿元，前三年锁定，从第四年开始，逐年按3：3：4的比例转股以退出。这就是说，2019年开始，银行持有的中钢未来发行的可转债中，81亿元就将转为股权。

至于转为股权的部分，如何才能让六年后的银行获得收益？据财新报导，中钢的方案是，在中钢股份有限公司下面，成立中钢控股有限公司这一平台，由国资委注资100亿元，未来或将整体上市。

2014年9月，中钢集团爆出贷款逾期，拉响央企违约警报。2014年12月，在国务院安排下，由银监会法规部协调召开中钢债务协调会议，中国银行为债委会主席。债委会核查发现，截至2014年12月末，中钢集团及所属72家子公司债务逾1,000多亿元，其中金融机构债务近750亿元，牵涉境内外80多家银行等。

财新网周一报导，中国渤钢集团1,900亿元人民币债务处置方案出炉。目前的方案是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，800亿元留存原公司及核销，600亿元“债转债”；债权行人士认为银行损失太大，可能不会同意该方案 。