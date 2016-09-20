中国国企：中钢集团债转股方案获批，转股规模近300亿元--财新网

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京9月20日 - 财新网周二报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。这意味着新一轮债转股正式启动。
报导称，转股部分或为六年期可转债，前三年锁定，从第四年开始逐年按3：3：4的比例转股。留债部分，中钢需付息，不过利率较低，在3%左右。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。
“有的银行留债部分高达65%，转股35%；有的银行留债比例10%，转股90%。”文章称。目前中钢重组方案尚未正式公开。
具体比例跟各家银行贷款条件有关。如果银行手中的资产，其评估值、企业资金流或者抵押物能够全额覆盖本息，可以全额留债；如果几乎都是信用担保的资产，就是全额债转股。
报导并称，中钢债转股的“股”，可能是可转债，实质上还是债券。即债权金融机构认购企业发行的可转债，未来可将其转换为债券发行公司的股票，对于发债企业而言通常具有较低的票面利率。
多位债权行人士指出，转股部分是长达六年期的可转债，共270亿元，前三年锁定，从第四年开始，逐年按3：3：4的比例转股以退出。这就是说，2019年开始，银行持有的中钢未来发行的可转债中，81亿元就将转为股权。
至于转为股权的部分，如何才能让六年后的银行获得收益？据财新报导，中钢的方案是，在中钢股份有限公司下面，成立中钢控股有限公司这一平台，由国资委注资100亿元，未来或将整体上市。
2014年9月，中钢集团爆出贷款逾期，拉响央企违约警报。2014年12月，在国务院安排下，由银监会法规部协调召开中钢债务协调会议，中国银行为债委会主席。债委会核查发现，截至2014年12月末，中钢集团及所属72家子公司债务逾1,000多亿元，其中金融机构债务近750亿元，牵涉境内外80多家银行等。
财新网周一报导，中国渤钢集团1,900亿元人民币债务处置方案出炉。目前的方案是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，800亿元留存原公司及核销，600亿元“债转债”；债权行人士认为银行损失太大，可能不会同意该方案 。
行业的严冬让中国诸多钢铁企业债务违约的风险加大。浏览2016年中国信用债违约一览，请点选背景资料 。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。