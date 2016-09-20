全球金市：金价守住涨幅，关注美联储会议

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
美联储周二开始召开为期两天的会议，决策者将对美国经济及其承受升息的能力进行讨论。美联储主席叶伦料将在周三1800GMT会议结束时举行新闻发布会。
如果日本央行在本周的政策会议上选择为推动经济成长祭出更多货币刺激，而美联储却决定暂时不动利率，那么美联储及其主席叶伦恐怕要被日本央行抢了风头。
日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，这将加剧市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球央行政策火力正在减弱。
美国公债收益率周一下滑，因交易员在本周日本央行和美联储召开政策会议前锁定收益率曲线变陡押注带来的利润。
Barrick Gold的总裁Kelvin Dushnisky周一在接受采访时说，该公司在阿根廷的Veladero金矿可能在未来两周恢复运营。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/汪红英；审校 戴素萍/王颖)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。