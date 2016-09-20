全球金市：金价守住涨幅，关注美联储会议

美联储周二开始召开为期两天的会议，决策者将对美国经济及其承受升息的能力进行讨论。美联储主席叶伦料将在周三1800GMT会议结束时举行新闻发布会。

如果日本央行在本周的政策会议上选择为推动经济成长祭出更多货币刺激，而美联储却决定暂时不动利率，那么美联储及其主席叶伦恐怕要被日本央行抢了风头。

日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，这将加剧市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球央行政策火力正在减弱。

美国公债收益率周一下滑，因交易员在本周日本央行和美联储召开政策会议前锁定收益率曲线变陡押注带来的利润。

Barrick Gold的总裁Kelvin Dushnisky周一在接受采访时说，该公司在阿根廷的Veladero金矿可能在未来两周恢复运营。(完)

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