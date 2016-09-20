港报社评：全面交代横洲计划，公关灾难设停损点--明报9月20日

关于横洲公屋计划，经过官员和行政长官梁振英一再解释之后，事态不单未沉息下来，反而因为被动式＂解画＂宛如挤牙膏，客观上衍生了更多质疑。梁振英透露政府正在整理相关资料，日内召开记者会交代，这是恰当做法。这次交代须做到全面可信，设若继续吞吞吐吐，则这场公关灾难将更难以收拾。

横洲计划再受关注，是候任立法会议员朱凯廸声称接到村长电话，警告他不要再插手横洲计划，朱凯廸认为自己和家人的安全受到威胁，要求警方提供保护，横洲计划一些情况因而陆续揭露出来；事态让人怀疑存在幕后交易，主要有3点。首先，计划原本要兴建1.7万个公屋单位，政府向元朗区议会提出时只有4000个，而在今次事态之前，政府并未公开说过计划有第二期、第三期。其次，政府就横洲计划曾向乡事中人＂摸底＂，包括在原计划范围经营停车场、货柜场等设施的乡委会人物，而有关设施涉及霸占官地非法经营，明显涉及利益冲突。第三，除了小范围摸底，政府未就横洲计划公开谘询，也没有征询受影响3条非原居民乡村的村民意见。

新界土地事宜较特别和复杂，政府谘询乡事中人和持份者，即使港英政府年代亦属如是，只是横洲计划＂摸底＂情况和政府的阶段性公布，透明度不足，引发猜测和联想。即使计划没有不可告人交易，惟政府操作差劲，愈解说疑窦愈多，过去数天，政府恍如处于有理说不清景况。另外，事态发展愈扯愈阔，横洲以西虾尾新村的＂乡村扩展区＂，政府突然重新提上议程，并向财委会申请7000万元进行相关工程，事属巧合抑或是什么情况？等待政府回答。

丁屋政策于1972年实施，因为不少原居民没有私人土地，政府于1981年实施乡村扩展区计划，平整土地之后，让原居民以私人协约方式，在政府土地盖建丁屋；不过，由于＂土地有限，原居民无限＂，政府于2002年以全面检讨丁屋政策为由，暂停乡村扩展区计划，自此之后（到今日为止），有关丁屋政策检讨情况和乡村扩展区计划是存是废，政府都没有交代过。

一贯以来，乡事势力不满政府冻结乡村扩展区计划，2013年10月，乡议局曾公开要求政府尽快＂解冻＂。事情一直没有进展，而政府就横洲计划向乡事中人＂摸底＂之后，附近虾尾新村扩展区立项，并已到申请拨款进行平整工程阶段，情况难免使人怀疑此乃政府向乡事势力让步，重新向原居民提供土地。

政府稍后交代横洲计划之时，不能避免要解释虾尾新村扩展区是怎么一回事，不仅如此，设若政府重新启动乡村扩展区计划，则要交代14年前因为土地有限而暂停扩展区计划，现在怎么就没有土地问题了。2012年梁振英竞逐特首之时，曾经提出以＂截龙＂方式处理丁权问题，迄今没有丝毫进展。现行丁屋政策之不可持续，已经毋须再讨论，因为以新界有限的土地，不可能容纳生生不息、永无止境的原居民，检讨丁屋政策，不单是梁振英要兑现的竞选承诺，也是香港不能回避的问题。稍后的记者会，政府就此须有一个说法。

近日，政府和梁振英强调横洲公屋计划兴建1.7万个公屋单位的目标不变，讲多无谓，政府应该趁此机会锁定整个计划，将举行的记者会，目的不应该只是消解＂官乡勾结＂疑虑，而是进一步公布整个计划的时间表和路线图，让全港市民知道事在必行，无人再可以从中阻拦。事实上，反对在横洲＂棕地＂兴建公屋的意见，都是只要做好交通、增加就业机会等配套设施，就会支持，这些技术性事宜不难解决，据知政府也有腹稿，届时一并公布，市民观感将为之改观。另外，目前在横洲＂棕地＂的停车场等设施，有1.2公顷是霸占官地后获准以短期租约方式营运，明显不妥当，有关租约每3个月续租一次，政府应该宣布到期之后不再续租，切断向乡事势力输送利益的猜测和疑虑。梁振英所说的横洲计划交代记者会，要做到彻底解决问题、消除疑虑，而非衍生更多疑问、制造更多问题。（完）

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