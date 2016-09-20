《全球重要经济事件一览表》--9月20日-9月27日

(除特别说明外，均为GMT时间) 9月20日(二)

--中国商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-8月以及8月当月商务运行情况(0200)。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

纽约--西班牙代理经济部长德金多斯出席全球经济论坛。

伦敦--英国央行官员Andrew Hauser发表讲话(1310)。

伯尔尼--瑞士联邦经济总局(SECO)公布经济预估(0545)。

魁北克市--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话(1635)。

巴黎--法国政府公布主要经济指标预测，2017年预算将据此编制(1200)。

恩科平--瑞典央行第一副总裁约希尼克将出席午餐会，并讨论当前的货币政策(1015)。

布宜诺斯艾利斯--瑞典央行总裁英韦斯将出席阿根廷央行安排的会议，并发表演讲(1145)。

伦敦--英国央行金融政策委员会召开会议。

悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)。

9月21日(三)

东京--日本央行公布利率决定。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)，美联储主席叶伦召开新闻发布会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布中期预估，更新其对主要发达经济体的前景看法(0900)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至9月22日)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月政策会议记录(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)出席“Business Arena Stockholm”并发表演讲(0900)。

大连--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月22日(四)

伦敦--英国央行金融政策委员会公布声明(0830)。

悉尼--新任澳洲央行总裁洛威出席国会经济委员会会议，这是他首次以央行总裁身分在正式场合露面。这也将是德贝尔(Guy Debelle)首次以澳洲央行副总裁身分的公开露面(0000)。

罗马--意大利央行总裁维斯科在罗马主持召开会议，主题为“欧元区和世界经济”。

法兰克福--欧洲央行公布经济公报(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果(0930)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

雅加达--印尼央行利率决定(0700)。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

9月23日(五)

曼谷--泰国央行发布经济预估更新(0030)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢和美国财政部副部长拉斯金出席Freedman Bank论坛(1300)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席有关“银行总裁的视角：美联储在社区中的作用”的会议，此后费城联储将举行主题为“重新创造我们的社区：我们经济的转型”的会议(1600)。

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)出席ESRB年会并就宏观审慎政策发表讲话。同日，他将主持主题为宏观审慎政策经验的小组讨论(0610)。

隆德--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)将在今年的投行论坛开幕式上发表嘉宾演讲，主题为当前的货币政策(0815)。

9月24日(六)

上海--2016浦江创新论坛。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

浙江省德清县--第五届“中青年改革开放论坛(新莫干山会议·2016)”，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月26日(一)

美国贝灵翰姆--加拿大央行总裁波洛兹在西华盛顿大学发表演讲(2300)。

明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在第四届“消除大到不能倒”论坛上致欢迎词(1330)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦在大阪的商界领导人会议上发表讲话，并召开新闻发布会。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场会议上发表讲话(1345)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹在Sibos金融业大会上发表讲话。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话，主题为银行业的未来(1600)。

东京--日本央行公布7月政策会议记录(2350)。

9月27日(二)

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在英国伦敦政治经济学院(LSE)发表题为“生产力之谜”的讲话(1730)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)将提出最新的季度宏观经济预估。

天津--制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办“第十三届制造业国际论坛”(至29日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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