中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续上升，CFETS指数升至94.63

路透上海9月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至94.63；SDR篮子指数微升至95.39，BIS篮子指数微升至95.34 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.26% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.6595 191 欧元 7.4484 67 日圆 6.54 -114 港元 0.8584 23.9 英镑 8.6855 59 澳元 5.0199 -100 新西兰元 4.8629 -55 新加坡元 4.8912 -86 瑞郎 6.7957 212 加元 5.0428 190 林吉特 0.6188 14.7 卢布 9.6968 -426 泰铢 5.2232 -54 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.28，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微 跌0.05%；RXY参考离岸人民币指数 报95.33，较上日微跌0.12%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.14，较上日微跌0.09%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)