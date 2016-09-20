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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续上升，CFETS指数升至94.63

路透上海9月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微升0.07%至94.63；SDR篮子指数微升至95.39，BIS篮子指数微升至95.34
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.26%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                          数
 人民币                           6.6595                        191
 欧元                             7.4484                         67
 日圆                               6.54                       -114
 港元                             0.8584                       23.9
 英镑                             8.6855                         59
 澳元                             5.0199                       -100
 新西兰元                         4.8629                        -55
 新加坡元                         4.8912                        -86
 瑞郎                             6.7957                        212
 加元                             5.0428                        190
 林吉特                           0.6188                       14.7
 卢布                             9.6968                       -426
 泰铢                             5.2232                        -54
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.28，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微
跌0.05%；RXY参考离岸人民币指数 报95.33，较上日微跌0.12%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.14，较上日微跌0.09%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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