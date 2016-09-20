金属期市：伦敦期铜和期镍下跌，但中国经济信号提供支撑

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
沪铜 上涨0.5%，报每吨37,290元人民币。沪锌上涨2%。铝、铅及镍价均上涨超过1.5%。
全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国9月NAHB房屋市场指数高于预期 ，且上升至11个月来最强水平，受夏季过后房屋买兴重燃的助力。
菲律宾官员称，政府可能根据一项环保措施下令再暂停至少10座矿场运作。菲律宾是全球最大镍矿石供应国。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李婷仪 审校 张若琪/王颖)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。