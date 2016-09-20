版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:36 BJT

金属期市：伦敦期铜和期镍下跌，但中国经济信号提供支撑

沪铜 上涨0.5%，报每吨37,290元人民币。沪锌上涨2%。铝、铅及镍价均上涨超过1.5%。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国9月NAHB房屋市场指数高于预期 ，且上升至11个月来最强水平，受夏季过后房屋买兴重燃的助力。

菲律宾官员称，政府可能根据一项环保措施下令再暂停至少10座矿场运作。菲律宾是全球最大镍矿石供应国。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李婷仪 审校 张若琪/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐