版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:47 BJT

《全球汇市》主要货币停滞不前，日本央行和美联储政策会议召开在即

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1176  1.1173  +0.03  +2.91  1.0860
    美元/日圆            101.94  101.92  +0.02 -15.26  120.30
    欧元/日圆         113.93  113.90  +0.03 -12.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9804  0.9799  +0.05  -2.14  1.0018
    英镑/美元            1.3039  1.3025  +0.11 -11.53  1.4738
    美元/加元            1.3198  1.3202  -0.03  -4.63  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6725  6.6658  +0.10  +1.59  6.5680
    澳元/美元            0.7541  0.7533  +0.11  +3.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.7311  0.7288  +0.32  +7.12  0.6825
    澳元/日圆         76.870  76.770  +0.13 -12.27  87.620
    新西兰元/日圆     74.550  74.300  +0.34  -9.06  81.980
    英镑/日圆         132.97  132.75  +0.17 -24.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0313  1.0325  -0.12  -3.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/汪红英/王丽鑫/侯雪苹；审校 戴素萍/徐文焰/杜明霞/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐