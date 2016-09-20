《全球汇市》主要货币停滞不前，日本央行和美联储政策会议召开在即

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1176 1.1173 +0.03 +2.91 1.0860 美元/日圆 101.94 101.92 +0.02 -15.26 120.30 欧元/日圆 113.93 113.90 +0.03 -12.68 130.47 美元/瑞郎 0.9804 0.9799 +0.05 -2.14 1.0018 英镑/美元 1.3039 1.3025 +0.11 -11.53 1.4738 美元/加元 1.3198 1.3202 -0.03 -4.63 1.3839 美元/离岸人民币 6.6725 6.6658 +0.10 +1.59 6.5680 澳元/美元 0.7541 0.7533 +0.11 +3.66 0.7275 新西兰元/美元 0.7311 0.7288 +0.32 +7.12 0.6825 澳元/日圆 76.870 76.770 +0.13 -12.27 87.620 新西兰元/日圆 74.550 74.300 +0.34 -9.06 81.980 英镑/日圆 132.97 132.75 +0.17 -24.97 177.22 澳元/新西兰元 1.0313 1.0325 -0.12 -3.29 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/汪红英/王丽鑫/侯雪苹；审校 戴素萍/徐文焰/杜明霞/郑茵)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。