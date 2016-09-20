中国个股：绿地控股成立绿地亚洲证券，目标为三年内AUM逾100亿美元

路透上海9月20日 - 中国大型房企--绿地控股 旗下绿地金融投资控股集团周二宣布，将在香港设立绿地（亚洲）证券，打造绿地在境外的国际化资管平台，目标在三年内资产管理规模超过100亿美元。

绿地（亚洲）证券是绿地金控去年收购宜高资产管理公司的基础上组建，现拥有香港证监会第4号和第9号牌照，包括提供投资建议、发行研报与证券分析；提供资产管理两项业务。绿地（亚洲）证券将以境外房地产基金和全球股权投资基金为抓手，对接海内外优质资源，承接全球投资者资本。

“绿地亚洲是我们海外第一个持牌金融机构。”绿地金融董事长、总裁耿靖表示，未来条件成熟时，绿地亚洲也会申请香港证监会6号牌，即投行牌照。至于国内证券业务这块，绿地金控也有设想透过CEPA机制，尝试在国内设立合资证券公司。

根据2013年8月内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，中国将进一步扩大证券经营机构对外开放。 根据协议，将允许符合设立外资参股证券公司条件的港资、澳资金融机构分别按照内地有关规定在上海市、广东省、深圳市设立两地合资的全牌照证券公司，港资、澳资合并持股比例最高可达51%。

绿地金控副总经理、绿地亚洲证券执行总裁朱虹表示，绿地（亚洲）证券未来将一方面顺应国内高净值人群进行全球资产配置的需求，为国内投资者提供创新的境外金融产品，管理国内投资者的资产；另一方面顺应日本、欧洲及中东投资者追求避险的投资偏好，提供安全、稳健的投资产品。

据她介绍，绿地（亚洲）证券未来将开展四大类业务：一是作为基金管理人，配合绿地在海外的房地产项目，设立并管理境外REITs；二是作为全球股权投资基金的管理人，聚焦医疗健康、文化休闲等领域的产业基金，设立并管理相应的海外平行基金；三是从事自营业务，在海外证券市场直接开展投资/并购/资管运作；四是从事投资顾问业务及配合投行业务，对境内外股权投资项目开展海外资本运作。

绿地金融今宣布，绿地（亚洲）证券已规划发起设立和管理境外房地产基金（REITs），基金规模初步设定为40-60亿美元，投资标的包括物流地产、商业酒店资产以及境外房地产项目。同时，其亦将发起并管理全球股权投资基金，作为绿地集团产业基金的海外平行基金，基金规模初步设定为30-50亿美元，投资方向将聚焦于医疗健康、文化休闲等领域。