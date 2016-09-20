版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:59 BJT

标题新闻：澳洲主要城市第二季住房加权平均价格较前季上涨2%，较上年同期上涨4.1%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐