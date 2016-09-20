《汇市简讯》澳洲央行会议纪录无令人意外之处，澳元/美元反应不大

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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* 澳洲央行9月政策会议记录基本符合预期，澳元反应不大
* 汇价在0.7530/50区间狭幅盘整，会议记录公布前区间为0.7545/50
* 澳洲央行重申澳元升值将令经济再平衡复杂化
* 澳洲第二季房价指数上升2%，低于预估的上升2.5%，但市场基本未受此数据影响。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。