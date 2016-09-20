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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议纪录无令人意外之处，澳元/美元反应不大

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* 澳洲央行9月政策会议记录基本符合预期，澳元反应不大

* 汇价在0.7530/50区间狭幅盘整，会议记录公布前区间为0.7545/50

* 澳洲央行重申澳元升值将令经济再平衡复杂化

* 澳洲第二季房价指数上升2%，低于预估的上升2.5%，但市场基本未受此数据影响。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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