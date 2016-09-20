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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 10:17 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，尽管美农业部收割进度低于预期

以下是0135GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日   RSI
                                                 涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            403.25    -0.75    -0.19%     +0.00%  416.96  71
    CBOT玉米            336.75    -0.50    -0.15%     -0.07%  333.03  71
    CBOT大豆            979.25    6.75    +0.69%     +1.37%  977.68  53
    CBOT稻米              9.76    $0.00    +0.00%  -0.31%  $9.82   63
    美国原油             43.09  -$0.21    -0.48%     +0.14%  $45.43  40
    汇率 
    欧元/美元           $1.118  $0.000    +0.03%     +0.21%
    美元/澳元           0.7541    0.001    +0.11%     +0.71%        
            
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/王颖；审校 杜明霞/张若琪)

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