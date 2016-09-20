《路透晚报》--9月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--人民币汇率：不存在持续贬值基础，中国经济有巨大回旋余地--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

--中国经济：中国投资环境并未恶化，多数国外企业对华投资仍具信心--商务部

中国商务部表示，多数国外企业对中国投资仍有较大信心，虽然一些依赖低成本和优惠政策的外资企业遇到了经营困难，部分企业盈利水平下降，但这并不能说明中国投资环境恶化。

--中国房地产：调控应坚持因城施策，房价上涨较快城市应出台约束性政策--新华

新华社发表时评文章称，中国房地产调控应根据市场分化实际，分类调控，因城施策，落实城市政府调控责任；房价上涨较快的城市包括部分二线城市及辐射区应出台约束性政策。

--中国社会：北京取消农业和非农户口区分，将不断降低中心城区人口密度

北京市发布进一步推进户籍制度改革的实施意见，取消农业户口和非农业户口性质区分，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能；并建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、卫生计生、就业、社保、住房、土地及人口统计制度。

--中国经济：淘宝列胡润中国品牌榜首位，前十传统产业及科技界各半

胡润研究院发布2016年品牌榜，200个最具价值中国品牌上榜。阿里巴巴集团旗下淘宝以2,300亿元人民币品牌价值超过腾讯，首次登顶。品牌榜前十位中，传统产业与科技界各占一半。

--中国农业：2016/17年度大豆进口增速料将放缓--CNGOIC

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，由于国内大豆产量激增，国储大豆库存充足，2016/17年度中国大豆需求增速料将放缓。与此同时，美国大豆产量创纪录。

--中美贸易：美国将就进口中国铝材举行听证会，中方将赴会作证

据一名行业官员称，中国有色金属工业协会(CNIA)及部分铝材生产商将在9月29日华盛顿举行的美国国际贸易委员会的听证会上作证。

【金融】

--中国基金：8月公募规模创历史新高，媒体称银行委外资金大量涌入

据中国基金业协会最新数据显示，8月份公募基金规模再增近2,500亿元人民币，总规模以8.53万亿元刷新了历史最高纪录。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,200亿元逆回购，单日净投放1,400亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,500亿元，28天期700亿元，为本周第二天实现净投放，净投放规模为1,400亿元。

--中国货币市场：大行出资稀少资金紧势未改，总量仍欠逆回购放量犹不解渴

中国银行间市场资金面紧势未改。尽管公开市场逆回购连续放 量，不过总量上感觉仍有欠缺，大型商业银行等多以自保为主，政策性银行出资也有所减量 。

--中国债市动态：现券一二级齐步向好，保险等机构配置力量提供支撑

中国银行间债市现券一二级市场均向暖，国债期货亦小幅走升；交易员表示，尽管资金面紧张势头丝毫未见缓解，但是在保险、基金等机构较为强劲的配置力量支撑下，国开一级新债招标结果走低，带动二级收益率缓步下行。

--中国债市：三个月国库现金定存利率2.55%，较上次再降20bp--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现 金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.55%，较上周招标的同期限品种再次下降，幅 度为20个基点(bp)。

--中国信用债：广西有色金属集团宣告破产，此前已有债券连续违约

中国广西南宁中级法院日前公告，此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人士称，这是银行间市场发行人破产首例。

--新债招标：国开行三年增发债收益率2.6959%，10年3.0206%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的三、五年和10年期增发债，中标收益率分别为2.6959%、2.8877%和3.0206%， 均低于此前市场预测均值2.73%、2.90%和3.07%。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅整理微收升，离岸人民币流动性改善与在岸结束倒挂

人民币兑美元即期窄幅整理微收升，中间价则大幅升值近200点至近一个月高点。交易员称，中间价依旧遵循定价规则，但由于客盘购汇需求仍较为旺盛，大行不得不继续向市场提供美元流动性以稳定汇价，短期走势料仍看大行意愿，预计以持稳为主。

--离岸人民币：台湾隔夜利率明显下滑，流动性略见缓解

在香港金管局喊话后，台湾离岸人民币同业拆款利率已见明显下滑，隔夜利率自昨日的18%下调至8%，流动性略见缓解。

--投行观点：人民币HIBOR料难持续高企，汇率稳定意味利率的更多波动--中金

中国大型投行--中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，周一更是创出八个月新高，但这种状况料不会长久存在，否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收跌，长假前交投意愿减弱成交量持续萎缩

中国股市沪综指收市微跌。分析师指出，今日大盘开盘后小幅下探，后全日在低位维持弱势震荡，成交量继续萎缩，观望氛围较浓。盘中热点切换依然较快，昨天热门板块今天悉数回落。国庆节长假临近，中秋节前离场资金入场意愿不强。

--中国国企：中钢集团债转股方案获批，转股规模近300亿元--财新网

财新网报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。这意味着新一轮债转股正式启动。

--中国钢铁：行业重组路线图排定，继宝钢武钢后鞍本重组将登场--报载

据上海证券报报导，中国钢铁工业协会副会长迟京东昨透露，国务院近期发布了关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见。6月底正式开启的宝钢武钢重组，正是落实此份文件的一项重要举措，下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。

--《热点透视》中国初创企业面对融资难题，出路已不多

现在对于中国的初创企业来说真是生不逢时。风险投资脚步放缓让该国的小型科技企业面临巨大资金压力。许多企业纷纷进入功能并不完善的新三板市场。部分囊中羞涩的公司或许被卖给规模较大的对手，或者缩减成本以期挺过严冬。

--企业并购：新西兰批准Silver Fern向光明集团旗下上海梅林出售半数股权

新西兰批准该国肉食加工商Silver Fern Farms将50%股权出售给中国食品加工企业上海梅林，作价2.61亿新西兰元(1.9084亿美元)。

--中国个股：宝钢集团拟向武钢股份全体股东发行A股，换股吸收合并武钢

中国武钢股份公告称，中国最大钢厂之一的宝钢股份拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

--中国个股：永泰能源子公司拟竞拍四川信托三成股权，挂牌价37.5亿元

中国煤炭和电力企业--永泰能源股份有限公司公告称，其全资子公司华兴电力股份公司拟参与竞拍四川信托有限公司30.2534%股权，该笔股权挂牌价格为37.5亿元人民币。

--香港个股：招商局港口拟分期发行高至100亿元境外人民币债务融资工具

中国港口营运商--招商局港口控股有限公司公布，已向中国银行间市场交易商协会，正式申请注册及建议发行总额高至100亿元人民币的境外非金融机构人民币债务融资工具，募集资金主要为现有债务再融资及补足公司在中国的营运资金。

--中港个股：鞍钢称对报导指鞍本合并不知情，H股曾涨逾5%

中国钢铁生产商--鞍钢股份称，对于有内地报章报导指，鞍钢可能与本钢集团进行合并，公司经向控股股东进行核实，对该报导所提及的可能合并事项并不知情。

--香港个股：中国燃气澄清无意参与竞投英国国家电网旗下天然气业务

中国主要城市燃气供应商--中国燃气称，该公司从未就竞投英国国家电网的天然气业务进行讨论，亦无任何意向参与有关竞投。

--香港新股：中国邮储银行计划以接近招股价区间下限定价--IFR