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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 10:16 BJT

台湾股市：盘中交投震荡，电子类股上扬

路透台北9月20日 - 台湾股市周二持平，市场交投震荡，上日创下2015年9月以来最大单日涨幅。

0202GMT，加权股价指数 下滑0.1%报9,144.47点，上日收升2.8%。

该指数稍早在获利了结打压下一度下跌0.24%，追随亚洲股市跌势，之后扳回跌幅，一度涨0.2%，因上日外资买超继续支撑市场人气。

电子类指数 升0.2%，金融保险类指数 持平。

交投活跃个股中，鸿海 延续涨势，最新涨0.1%，台积电 则持平。

第一金控 跌0.6%，国泰金 跌0.1%。(完)

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