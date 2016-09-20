台湾债市：10年券殖利率早盘走高，因隔拆利率创高与冷券有调节卖压

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月20日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周二早盘走高。交易员指出，因银行间隔夜拆款利率开出自7月以来高位，且冷券市场卖压仍未消化所致。惟市场仍观望美联储利率决议，成交清淡。
他们表示，今早银行间隔夜拆款利率开盘报0.182%，较6月底央行降息后的0.180%走高，对多方信心有所影响，不过目前10年券筹码较为集中，借券利率为负增加放空成本，对空方多少造成牵制，也让殖利率弹升幅度受到限制。
〞气氛有点空，但决战点还是在周四(美联储公布利率决议后)。〞一位票券商交易主管说。
他指出，冷券市场出现存续期6-7年筹码的调节卖压，传闻是有寿险业要实现损益，且105/11的空单部位逐渐累积，都使得市况偏向保守。
另一证券商交易员认为，105/11的空单量达50亿台币，这对指标券反而形成保护作用，且长端20年券有大型金融机构镇守，除非美联储的决议出乎意外，否则殖利率弹幅应该有限。
台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.182%，此为央行自七月起引导隔拆利率开盘价新高，上日开盘报0.179%；上日加权平均利率收在0.180%。
本地时间10:30，10年券105/11 殖利率弹0.67基点至0.7447%，成交14.5亿台币；而五年券105/8 尚未成交。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.735-0.755%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.55-0.57%。
最新相关报导链接：
--《焦点》日本央行可能让全球债券市场捏一把汗，而美联储料按兵不动
--美国债市：收益率下跌，因投资者在美联储和日本央行会议前锁定获利 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。