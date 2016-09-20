版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 10:38 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘走高，因隔拆利率创高与冷券有调节卖压

路透台北9月20日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周二早盘走高。交易员指出，因银行间隔夜拆款利率开出自7月以来高位，且冷券市场卖压仍未消化所致。惟市场仍观望美联储利率决议，成交清淡。

他们表示，今早银行间隔夜拆款利率开盘报0.182%，较6月底央行降息后的0.180%走高，对多方信心有所影响，不过目前10年券筹码较为集中，借券利率为负增加放空成本，对空方多少造成牵制，也让殖利率弹升幅度受到限制。

〞气氛有点空，但决战点还是在周四(美联储公布利率决议后)。〞一位票券商交易主管说。

他指出，冷券市场出现存续期6-7年筹码的调节卖压，传闻是有寿险业要实现损益，且105/11的空单部位逐渐累积，都使得市况偏向保守。

另一证券商交易员认为，105/11的空单量达50亿台币，这对指标券反而形成保护作用，且长端20年券有大型金融机构镇守，除非美联储的决议出乎意外，否则殖利率弹幅应该有限。

台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.182%，此为央行自七月起引导隔拆利率开盘价新高，上日开盘报0.179%；上日加权平均利率收在0.180%。

本地时间10:30，10年券105/11 殖利率弹0.67基点至0.7447%，成交14.5亿台币；而五年券105/8 尚未成交。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.735-0.755%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.55-0.57%。

最新相关报导链接：

--《焦点》日本央行可能让全球债券市场捏一把汗，而美联储料按兵不动

--美国债市：收益率下跌，因投资者在美联储和日本央行会议前锁定获利 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐